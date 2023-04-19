В зоне риска москвички от 39 лет: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

Специалисты банка ВТБ провели исследование и выяснили, что чаще всего на уловки мошенников попадаются женщины старше 39 лет, причем «пальма первенства» в этом рейтинге принадлежит москвичкам. Реже всего отдает свои деньги обманщикам молодежь до 25 лет.

По данным исследования, за два последних года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на слабый пол приходилось 45% всех звонков, в 2022-м - 49%, а в этом году - уже 52%.

А вот доли от общего числа жертв мошенников по возрасту:

27% - от 35 до 44 лет;

24% - от 45 до 54 лет;

17% - от 55 до 64 лет;

14% - от 25 до 34 лет;

13% - от 65 лет и старше;

4% - молодежь до 25 лет.

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