В зоне риска москвички от 39 лет: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

Специалисты банка ВТБ провели исследование и выяснили, что чаще всего на уловки мошенников попадаются женщины старше 39 лет, причем «пальма первенства» в этом рейтинге принадлежит москвичкам. Реже всего отдает свои деньги обманщикам молодежь до 25 лет.
По данным исследования, за два последних года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на слабый пол приходилось 45% всех звонков, в 2022-м - 49%, а в этом году - уже 52%.
А вот доли от общего числа жертв мошенников по возрасту:
- 27% - от 35 до 44 лет;
- 24% - от 45 до 54 лет;
- 17% - от 55 до 64 лет;
- 14% - от 25 до 34 лет;
- 13% - от 65 лет и старше;
- 4% - молодежь до 25 лет.
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В банке отмечают, что наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий), на которую приходится более 90% всех атак, и традиционный обман пользователя с целью получения его паролей, номера телефона или банковской карты.
С начала 2023 года специалистам ВТБ поступило 1,5 миллиона сообщений о звонках мошенников. Лидерами по такому информированию стали жители Центрального федерального округа, которые в два раза чаще делились данными об активности злоумышленников, чем представители других регионов страны.
По материалам ТАСС.