Наверняка есть в вашей сумке: Росстат назвал товар, больше других подорожавший из-за санкций

Росстат составил перечень продуктов, наиболее всего подорожавших из-за западных санкций с марта 2022 года. И самой подскочившей по ценам оказалась… Жевательная резинка.
В марте 2023-го средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 рублей. По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 рублям.
Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. Ранее жевательная резинка также росла в цене, но всего на 1–3 рубля в год.
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Как пишет РБК, подорожание этого типа товара произошло из-за зависимости производства от импорта компонентов, так как основа для жевательной резинки не производится в России, а ввозится из-за рубежа. Летом 2022 года российские заводы столкнулись со сложностями из-за того, что резиновая основа из синтетических полимеров попала под санкции ЕС.
Отечественные предприятия по производству синтетического каучука, которые могли бы заниматься выпуском основы для жевательной резинки, например в Воронеже и Ефремове, не могут удовлетворить нынешний спрос. До того как эта самая основа попала под санкции, в Россию она завозилась морским путем из Испании. Сейчас отечественные производители перешли на поставки из Бразилии и Египта, а также налаживают связь с Китаем. Но из-за удорожания логистики и увеличения времени в пути поставщики подняли цены до 40%.