Наверняка есть в вашей сумке: Росстат назвал товар, больше других подорожавший из-за санкций

Росстат составил перечень продуктов, наиболее всего подорожавших из-за западных санкций с марта 2022 года. И самой подскочившей по ценам оказалась… Жевательная резинка.

В марте 2023-го средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 рублей. По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 рублям.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. Ранее жевательная резинка также росла в цене, но всего на 1–3 рубля в год.

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