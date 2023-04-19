Каких растений боятся муравьи — уйдут с участка навсегда

Бороться с муравьями на дачном участке можно гуманными способами. Не обязательно покупать в магазине дорогую отраву, ведь вы сами можете в итоге ей отравиться.

Просто посадите на участке резко пахнущие растения — муравьи убегут сами. Лучшее решение — это мята, тимьян, майоран, лаванда, базилик.

Для большего эффекта можно нарвать листья этих трав и положить рядом с муравейником, а также на их дорожке.

Насекомые не вынесут резких запахов и уйдут с вашей дачи навсегда.

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