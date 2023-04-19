Банковские карточки не нужны: в России тестируют банкоматы, управляемые со смартфона

Представьте себе банкомат, который будет управляться без использования банковской карты. А Сбербанк уже тестирует подобный. Доступ к такому терминалу, по задумке его создателей, будет осуществляться со смартфона.

«Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Управлять таким банкоматом можно смартфоном на операционных системах iOS и Android. По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», — рассказала ТАСС старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

По ее словам, решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов. Ранее Сбербанк добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а еще используют цифровые карты.