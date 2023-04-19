Банковские карточки не нужны: в России тестируют банкоматы, управляемые со смартфона

Представьте себе банкомат, который будет управляться без использования банковской карты. А Сбербанк уже тестирует подобный. Доступ к такому терминалу, по задумке его создателей, будет осуществляться со смартфона.
«Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Управлять таким банкоматом можно смартфоном на операционных системах iOS и Android. По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», — рассказала ТАСС старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.
По ее словам, решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов. Ранее Сбербанк добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а еще используют цифровые карты.
Стоимость банкоматов нового типа будет на 15% ниже, чем у классических, а затраты на обслуживание снизятся на 20%. Сокращение расходов связано с исключением некоторого оборудования — картоприемника, ПИН-клавиатуры и тому подобного.
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Однако у Сбербанка не стоит срочная задача поменять всю банкоматную сеть на новое российское оборудование. Финансовая организация может еще пять-шесть лет спокойно работать с существующими устройствами. Процесс перехода обещают сделать планомерным и спокойным. Вместе с тем отечественный банк заинтересован в том, чтобы в России появились банкоматы собственного производства.