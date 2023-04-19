Началось! Доллар растет, но сбывается худший сценарий для США

В среду, 19 апреля, курс доллара продолжил свой рост. А это значит, что рубль снова немного проседает.
«Американец», по последним данным, поднялся до 81,65 рубля, а евро упал на 16 копеек и стоит сейчас 89,23 рубля.
Однако не все так просто как кажется на первый взгляд. Аналитики уверены, что в ближайшее время доллар начнет падать из-за того, что в США растет инфляция. Возможно, властям придется повышать ключевую ставку, а это плохо для их экономики.
«Да и в России начинается подготовка к налоговому периоду. Экспортеры в ближайшие дни будут продавать повышенные объемы валюты для перечислений в бюджет», — напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
И все это укрепит нашу валюту.
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