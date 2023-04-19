Солнечное затмение 20 апреля 2023: смогут ли россияне увидеть тень Луны

20 апреля жители планеты Земля будут наблюдать гибридное затмение Солнца, сочетающее кольцеобразную и полную фазы. Однако не всем будет доступно это небесное явление. Красотой затмения смогут полюбоваться обитатели Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, Филиппин, островов Индийского и Тихого океанов, а также Антарктиды. Россияне буквально пролетают (в космосе) мимо этого зрелища.
«В России данное затмение наблюдаться не будет», — сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария 19 апреля.
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Гибридное солнечное затмение — это переход от кольцеобразного затмения к полному и обратно в течение пути лунной тени по поверхности Земли. Такое случается, когда наша планета под конусом тени Луны поворачивается, и из-за искривления ее поверхности некоторые территории оказываются в конусе полной лунной тени (наблюдается полное затмение), а другие области остаются за его пределами (наблюдается кольцеобразное солнечное затмение).