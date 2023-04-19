Солнечное затмение 20 апреля 2023: смогут ли россияне увидеть тень Луны

Гибридное солнечное затмение — это переход от кольцеобразного затмения к полному и обратно в течение пути лунной тени по поверхности Земли. Такое случается, когда наша планета под конусом тени Луны поворачивается, и из-за искривления ее поверхности некоторые территории оказываются в конусе полной лунной тени (наблюдается полное затмение), а другие области остаются за его пределами (наблюдается кольцеобразное солнечное затмение).