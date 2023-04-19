Это средство за копейки поможет отмыть желтые разводы на унитазе

Из-за частого смыва на стенках унитаза образовываются желтые пятна.

Чтобы ржавчина не портила белизну сантехники, опытные хозяйки используют доступное многим дешевое средство.

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Больше не нужно тратить приличные суммы на бытовую химию для поддержания чистоты унитаза. Достаточно взять 150 граммов лимонной кислоты и засыпать ее в бачок унитаза. Предварительно бачок заполняют теплой водой.

Нужно оставить лимонную кислоту на стенках унитаза в течение 30 минут. Далее воду смывают. И проходятся по внутренним стенкам бачка щеткой. Об этом сообщили в belnovosti.by.