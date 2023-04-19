«Теперь четко определяется»: эксперт рассказал, когда ваши слова станут оскорблением чиновника

Стало известно, какие унижения чиновников повлекут за собой наказание.
Юрист Иван Соловьев заявил, что без лингвистической экспертизы суд не будет рассматривать дело. Ругательства относят к форме оскорбления чиновника.
«Теперь четко определяется, что есть оскорбление, до этого эти критерии были размыты. Это публичное унижение чести и достоинства представителей власти, которое затрагивает его личностные и профессиональные качества, служебные в том числе, выраженные в неприличной форме», – отметил юрист.
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«Я надеюсь, что этот механизм не в отношении простых граждан будет приниматься, что он больше профилактический», – процитировали Соловьева nsn.fm.
Напомним, ранее в Минтрансе были готовы рассмотреть новое правило для всех авиапассажиров.