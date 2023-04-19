Хозяйкам рассказали, для чего класть рис в стиральную машинку

Рис

Рис. Фото: Global Look Press 

Этот лайфхак поможет вам в борьбе с плесенью и неприятными запахами.

Стало известно, зачем рис класть в барабан стиральной машинки.

Оказалось, эта крупа помогает избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке.

Рис буквально впитывает в себя все зловония. Более того, рис поможет справиться с плесенью, которая образовывается на резиновой прокладке в машинке.

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Однако важно помнить, что просто так рис в машинку класть нельзя. Иначе он только засорит барабан машинки. Необходимо класть рис в специальной мешок для стирки белья. Главное, чтобы он не был выполнен из сетки. Также подойдут кусок марли или тряпичный материал.

А еще можно добавлять к рису любимое эфирное масло. Об этом рассказали в santeplusmag.com.

Напомним, ранее эксперты назвали способ избавиться от неприятного запаха в ботинках.

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