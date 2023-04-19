Хозяйкам рассказали, для чего класть рис в стиральную машинку

Стало известно, зачем рис класть в барабан стиральной машинки.

Оказалось, эта крупа помогает избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке.

Рис буквально впитывает в себя все зловония. Более того, рис поможет справиться с плесенью, которая образовывается на резиновой прокладке в машинке.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако важно помнить, что просто так рис в машинку класть нельзя. Иначе он только засорит барабан машинки. Необходимо класть рис в специальной мешок для стирки белья. Главное, чтобы он не был выполнен из сетки. Также подойдут кусок марли или тряпичный материал.