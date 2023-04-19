«Позволят повысить качество»: в Минтрансе готовы рассмотреть новое правило для всех авиапассажиров

Эксперт предлагает оставить ограничение в один литр. При этом Зотов рассказал, что оборудование на авиаузлах умеет распознавать опасные жидкости. Поэтому поправки никак не повлияют на безопасность перевозок.

Напомним, ранее стало известно, за какие сообщения в зарубежных мессенджерах можно отдать до 700 тыс рублей.