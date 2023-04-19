«Позволят повысить качество»: в Минтрансе готовы рассмотреть новое правило для всех авиапассажиров

Стало известно, что в Минтрансе пересмотрят правила перевоза жидкости в ручной клади для пассажиров авиарейсов.
Напомним, ограничение в 100 мл на все виды жидкостей действует в настоящее время.
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Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой отметить такое ограничение. Поскольку провоз жидкости не нарушает безопасность пассажиров авиарейсов.
«Достаточно приказа министерства. Данные поправки, которые может вносить Минтранс, и в целом такая норма, позволят повысить качество перевозок», – отметили в osnmedia.ru.
Эксперт предлагает оставить ограничение в один литр. При этом Зотов рассказал, что оборудование на авиаузлах умеет распознавать опасные жидкости. Поэтому поправки никак не повлияют на безопасность перевозок.
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