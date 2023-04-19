«Продолжит слабеть»: специалист рассказала, что ждет рубль и доллар

Эксперт рассказала экономический прогноз на ближайшее время.

Татьяна Волкова объяснила, что курс доллара будет находиться в промежутке от 75 до 85 рублей. При этом, уверена эксперт, космического роста курса не произойдет.

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