«Продолжит слабеть»: специалист рассказала, что ждет рубль и доллар

Эксперт рассказала экономический прогноз на ближайшее время.
Татьяна Волкова объяснила, что курс доллара будет находиться в промежутке от 75 до 85 рублей. При этом, уверена эксперт, космического роста курса не произойдет.
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«То, что рубль продолжит слабеть, однозначно, факт. И то, что доллар может достигнуть отметки в 85 рублей за единицу – скорее реальность, нежели домыслы. Как скоро это случится, сказать трудно. Велика вероятность, что такие значения мы сможем увидеть в течение ближайшего месяца», – рассказала Волкова в беседе с vnimanie.pro.
«В бюджете РФ на 2023 год стоимость доллара заложена из расчета 73-75 рублей за единицу, поэтому среднестатистически стоит ожидать этих значений в минимальном формате и до + 10 рублей», – добавила специалист.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему растет индекс Мосбиржи.