Экономика восстанавливается: эксперт объяснил, почему растет индекс Мосбиржи

К слову, уже зафиксированы рекордные показатели прибыли в банковском секторе. У российской экономики есть перспективы. Но расслабляться нельзя.

«Так что при спокойном общем внешнем фоне индекс может продолжить рост и идти дальше наверх. Пусть движение будет с локальными коррекциями, но общий тренд пока растущий», – добавил эксперт.

Напомним, ранее экономист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в рублях.