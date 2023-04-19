Экономика восстанавливается: эксперт объяснил, почему растет индекс Мосбиржи

Стало известно, что у российской экономики произошла быстрая адаптация к современным реалиям.
Многие не ожидали такого исхода.
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Отметим, что индекс Мосбиржи 18 апреля вырос. При этом для российских компаний, которые составляют основу индекса Мосбиржи, наступает благоприятное время.
«Важным драйвером роста и фактором в пользу еще более высоких значений по индексу МосБиржи выступают дивиденды. Компании возвращаются к публикации отчетов и выплатам. Дивидендная доходность многих эмитентов на горизонте 12 месяцев позволяет рассчитывать на 10% и выше», – заявил эксперт в беседе с riamo.ru.
К слову, уже зафиксированы рекордные показатели прибыли в банковском секторе. У российской экономики есть перспективы. Но расслабляться нельзя.
«Так что при спокойном общем внешнем фоне индекс может продолжить рост и идти дальше наверх. Пусть движение будет с локальными коррекциями, но общий тренд пока растущий», – добавил эксперт.
Напомним, ранее экономист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в рублях.