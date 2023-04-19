Помидоры вырастут огромными: чем полить растения для невероятного урожая

Стало известно, как вырастить крупные помидоры на участке.

Эксперты рекомендовали приготовить специальную настойку из дрожжей и воды. Нужно смешать воду и и один пакетик дрожжей, а затем настоять раствор в течение суток. После необходимо влить в каждую лунку примерно по стакану раствора.

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Вторая подкормка требует приобрести марганцовокислый калий. Три грамма этого вещества растворяют в ведре с водой. После с раствором поступают так же, как в первом случае. Об этом рассказали в tochka.by.