Оверсайз и спорт: какие тренды из 90-х актуальны в наши дни

Эксперт в мире моды рассказала, какую одежду стоит приобрести.

Чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на широкие брюки или спортивные костюмы мешковатого кроя. Оверсайзные вещи можно комбинировать с укороченными худи и свитшотами.

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