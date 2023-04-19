Оверсайз и спорт: какие тренды из 90-х актуальны в наши дни

Эксперт в мире моды рассказала, какую одежду стоит приобрести.
Чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на широкие брюки или спортивные костюмы мешковатого кроя. Оверсайзные вещи можно комбинировать с укороченными худи и свитшотами.
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«Сейчас в моде «оверсайз», модны широкие брюки и просто обычные спортивные костюмы со свободными брюками, штанами. Актуальны также укороченные верха, то есть, укороченные худи, укороченные свитшоты», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилист рассказала, какие вещи нужно убрать из гардероба 40-летних красавиц.