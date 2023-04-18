Никогда не храните яйца в холодильнике: эксперты рассказали о важном правиле, которое вы могли не знать

Оказалось, контейнер в дверце холодильника не является хорошим местом для хранения яиц.

Эксперты предупредили россиян, которые после покупки яиц кладут их в холодильник. Все дело в том, что при открытии и закрытии дверцы холодильника защитная оболочка яиц теряет свои функции. И тогда риск проникновения микробов увеличивается.

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Вместо холодильника эксперты советуют хранить продукт в прохладных и сухих условиях, вдали от света и при температуре не выше 22 градусов. Их можно поместить в какую-нибудь емкость и накрыть газетой.

Однако не стоит забывать, что яйца при комнатной температуре хранятся не более 28 дней после даты кладки. Об этом сообщили в santeplusmag.com.