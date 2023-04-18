Говядина сварится за полчаса, будет нежной и вкусной: просто добавьте это в кастрюлю

Банановую кожуру все привыкли выбрасывать. И напрасно. Мало того, что она содержит массу полезных веществ, так еще и добавление банановой кожуры при варке говядины значительно уменьшает время готовки блюда.
Добавьте банановую кожуру в кастрюлю, где варится говядина, и мясо станет мягче и нежнее, а бульон — вкуснее.
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Положите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. Хорошо промойте банановую кожуру и добавьте в кастрюлю.
Кипятите бульон в течение получаса, после чего банановую кожуру можно извлечь из жидкости. Мясо к этому моменту будет практически готово. Можно в бульон добавлять ингредиенты для супа или борща — в зависимости от того, что вы собрались готовить.
По материалам belnovosti.by