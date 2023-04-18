Говядина сварится за полчаса, будет нежной и вкусной: просто добавьте это в кастрюлю

Банановую кожуру все привыкли выбрасывать. И напрасно. Мало того, что она содержит массу полезных веществ, так еще и добавление банановой кожуры при варке говядины значительно уменьшает время готовки блюда.

Добавьте банановую кожуру в кастрюлю, где варится говядина, и мясо станет мягче и нежнее, а бульон — вкуснее.

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