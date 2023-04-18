Выплат в мае не ждите: россиянам объявили неприятное решение

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Согласно закону, если граждане оформили единое пособие, то начнут начислят его в течение ближайших пяти дней. Но со следующего месяца эта материальная помощь будет выплачиваться в другом порядке.

«Выплата будет приходить в текущем месяце за предыдущий. На счет в банке она будет поступать 3-го числа, по почте — до 25-го», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Поэтому, единое пособие за май, если оно было оформленное в апреле, придет только в июне.