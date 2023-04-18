Будете размораживать холодильник намного реже: просто нанесите это средство на стенки морозильника

Каждая хозяйка знает, что разморозка холодильника приравнивается к катастрофе. На это занятие уходит минимум половина дня. Нужно все вытащить, дождаться, пока растает лед, помыть и протереть все полочки, а затем разложить продукты по своим местам.

Игнорировать намерзший лед долго не получится, так как он начнет вытеснять продукты из морозильника. К тому же скопившиеся залежи мерзлой воды приводят к повышенному потреблению электричества, так как холодильник начинает неправильно работать.

К счастью, опытные хозяйки подсказали, как сделать так, чтобы лед намерзал гораздо медленнее. Для этого вам потребуется только бутылек глицерина. Просто нанесите средство на стенки чистой морозильной камеры. Вот увидите: лед не появится несколько месяцев.

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Источник: ogorod.video