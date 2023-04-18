«Загадочная эра Водолея уже начала свой восход»: жуткие пророчества графа Кайеро — для России и мира

В последнее время происходит много событий, которые пугают. Все началось с пандемии, а потом начались конфликты, землетрясения и катаклизмы. Английский граф Луис Хамон (1866–1936), у которого псевдоним Кайеро, при жизни прославился своим даром провидения.

Он известен тем, что предсказывал будущее таким персонам, как Марк Твен, Сара Бернард, Томас Эдисон. Также в своих пророчествах Луис рассказывал, что ждет в будущем целые государства. Среди его предсказаний особенную роль занимали слова о будущем России и мира.