Посадите между картофельными кустами это растение — получите хороший урожай

Опытные дачники точно знают, что есть растения, которые способны облегчить борьбу за высокий урожай картофеля. Одним из таких «зеленых помощников» является чеснок.

Это растение обладает сильными фунгицидными свойствами, поэтому в местах, где посажен чеснок, не бывает грибка. А еще соседство с полезным овощем убережет ваш картофель от тли и колорадского жука, так как они не переносят едкий запах этого растения.

Чтобы букашки держались от картофеля как можно дальше, не забывайте иногда подстригать чесночные листья. Свежий сок, который образуется на срезе, является одним из самых эффективных средств против вредителей.

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Источник: diz-cafe.com