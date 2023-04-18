Как гуманно избавиться от бабочки-капустницы: все гениальное просто

Бабочки-капустницы — милые насекомые, но, к сожалению, они откладывают личинки, а уже гусеницы портят растения.

Существует гуманный способ, как отвадить бабочку от капусты, не убивая ее. Насекомые боятся резких запахов. И достаточно развести молотую корицу в воде, хорошо перемешать и опрыскать листву.

Также можно посыпать сухую корицу на почву на грядке. Запах специи отпугнет насекомых, и они не будут садиться на ваш урожай.

И не надо покупать никакие дорогие химикаты в магазине.

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