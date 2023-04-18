Зачем добавлять банановую кожуру в кастрюлю при варке говядины: маленькая хитрость, которая вам понравится

Говядину нужно положить в кастрюлю с холодной водой, а затем поставить на огонь. Добавить в кастрюлю тщательно промытую банановую кожуру.

Через 20–30 минут говядина будет почти готова. Кожуру надо извлечь из бульона, а дальше готовить то, что вы планировали — суп, борщ и так далее.

По материалам belnovosti.by