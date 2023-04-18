Зачем добавлять банановую кожуру в кастрюлю при варке говядины: маленькая хитрость, которая вам понравится

Банановая кожура — продукт явно еще недооцененный. Ее принято выбрасывать, а зря. Банановая кожура содержит много полезных веществ: калий, пищевые волокна, полиненасыщенные жиры и незаменимые аминокислоты.
А если добавить немного банановой кожуры при варке говядины, то и бульон, и мясо в разы станут вкуснее. Благодаря кожуре, говядина разварится и станет мягче за короткий промежуток времени.
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Говядину нужно положить в кастрюлю с холодной водой, а затем поставить на огонь. Добавить в кастрюлю тщательно промытую банановую кожуру.
Через 20–30 минут говядина будет почти готова. Кожуру надо извлечь из бульона, а дальше готовить то, что вы планировали — суп, борщ и так далее.
По материалам belnovosti.by