Безопасен, не содержит пальмового масла: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада — можно есть спокойно

Белый и темный шоколад

Белый и темный шоколад. Фото: Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили шоколад, который производится в России.

Эксперты Роскачества проверили несколько десятков наименований горького и молочного шоколада, которые продаются в российских супермаркетах.

Лучшими были признаны те, которые не содержат пальмового масла. 

Молочный шоколад торговых марок Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса», «Яшкино», Dove признаны лучшими и безопасными. Эксперты поставили сладостям этих брендов пять баллов из пяти возможных.

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С горьким шоколадом дела обстоят не так прекрасно. Эксперты назвали в числе лучших всего три марки — «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл». Шоколад от этих брендов полностью безопасен, в нем достаточно какао-компонентов, а пищевая ценность соответствует заявленной.

По материалам Primpress

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