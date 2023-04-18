Безопасен, не содержит пальмового масла: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада — можно есть спокойно

Эксперты Роскачества проверили несколько десятков наименований горького и молочного шоколада, которые продаются в российских супермаркетах.
Лучшими были признаны те, которые не содержат пальмового масла.
Молочный шоколад торговых марок Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса», «Яшкино», Dove признаны лучшими и безопасными. Эксперты поставили сладостям этих брендов пять баллов из пяти возможных.
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С горьким шоколадом дела обстоят не так прекрасно. Эксперты назвали в числе лучших всего три марки — «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл». Шоколад от этих брендов полностью безопасен, в нем достаточно какао-компонентов, а пищевая ценность соответствует заявленной.
По материалам Primpress