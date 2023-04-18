Безопасен, не содержит пальмового масла: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада — можно есть спокойно

С горьким шоколадом дела обстоят не так прекрасно. Эксперты назвали в числе лучших всего три марки — «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл». Шоколад от этих брендов полностью безопасен, в нем достаточно какао-компонентов, а пищевая ценность соответствует заявленной.

По материалам Primpress