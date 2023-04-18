Слизни сами приползут в эту ловушку — избавитесь разом от всех вредителей

Если вы заметили на участке хотя бы одного слизня, то незамедлительно начинайте принимать меры, пока их не стало больше. Ведь, несмотря на свою медлительность и неповоротливость, этот моллюск способен здорово навредить вашему огороду.

Вредитель отличается отменным аппетитом и не побрезгует практически ничем. Он не прочь перекусить капустой, баклажанами, огурцами, сладким перцем и многими другими овощами. Чтобы не обрабатывать огород химикатами и не отлавливать вредителей поштучно, хитрые дачники ставят специальные хмельные ловушки.

Это делается так: закопайте в землю глубокую узкую емкость (подойдет обрезанная бутылка) так, чтобы ее верхний край был на уровне земли. Затем плесните немного пива на самое донышко. Слизни не смогут устоять перед ароматным напитком и сползутся в бутылку со всего участка. Вам останется только вовремя убирать вредителей и периодически подливать очередную порцию угощения.

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Источник: ogorod.video