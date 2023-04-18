Могут вынудить убрать: в России гражданам запретили вешать на фасады домов кондиционеры

Отмечается, что даже уже установленные кондиционеры могут демонтировать по судебному решению, если такого согласия при монтаже получено не было. По словам юриста, фасад жилого дома — это общедомовое имущество, которым распоряжаются все собственники по взаимному согласию.

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Но можно быть спокойными, так как в срочном порядке избавляться от сплит-систем их владельцам не нужно. Дело в том, что их демонтировать можно в том случае, если наличие внешнего блока кондиционера кому-то помешает, то есть нарушит чьи-то права. Без этого никаких судебных разбирательств не возникнет.