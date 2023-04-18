Могут вынудить убрать: в России гражданам запретили вешать на фасады домов кондиционеры

С наступлением весны начинается сезон, когда возрастает спрос на кондиционеры. Это один из самых комфортных способов справиться с жарой. Примечательно, что теперь у россиян с этим могут возникнуть трудности.
Верховный суд РФ запретил монтаж внешних блоков кондиционеров на стенах многоквартирных домов без разрешения. Чтобы установить кондиционер, необходимо получить согласие всех жильцов.
Отмечается, что даже уже установленные кондиционеры могут демонтировать по судебному решению, если такого согласия при монтаже получено не было. По словам юриста, фасад жилого дома — это общедомовое имущество, которым распоряжаются все собственники по взаимному согласию.
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Но можно быть спокойными, так как в срочном порядке избавляться от сплит-систем их владельцам не нужно. Дело в том, что их демонтировать можно в том случае, если наличие внешнего блока кондиционера кому-то помешает, то есть нарушит чьи-то права. Без этого никаких судебных разбирательств не возникнет.
«Потребовать его демонтаж можно только через суд, и за свои права вы сможете побороться. И истцам нужно будет еще доказать, что кондиционер установлен незаконно», — цитирует адвоката Александра Инютина КП.