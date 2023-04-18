Как правильно измельчить кусок сыра на терке: многие даже не подозревают, что делают это не так, как нужно

Обычно тертым сыром посыпают уже готовые блюда, поэтому особенно важно, чтобы стружка была ровной и красивой.

Это легко, когда речь идет о твердых видах продукта. А вот когда нужно измельчить молодой мягкий сыр, то вместо элегантной нарезки можно получить на выходе большой липкий комок. Если вы знакомы с этой проблемой не понаслышке, то в следующий раз обязательно воспользуйтесь одним из двух советов.

Чтобы стружка получилась рассыпчатой, перед тем, как приступить к нарезке, обработайте край терки растительным маслом. Это существенно облегчит скольжение. Если по какой-то причине вариант с маслом вас не устраивает, то за несколько минут до готовки положите сыр и терку в морозильную камеру. Этот способ тоже обеспечит вам идеальную стружку.

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Источник: ogorod.video