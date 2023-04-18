Потеря денег и скандалы: названы три знака зодиака, на которых обрушатся тяжелые испытания до 23 апреля

Телец

Эксперт пояснили, что «солнечное затмение погрузит вас вовнутрь, предвещая то, что должно произойти в последующие несколько лет». Поэтому представители этого знака зодиака будут желать находиться в одиночестве и обдумать вопросы, которые для них важны. Им нужно прислушаться к интуиции, чтобы принять верное решение.

Рак

А у Раков возникнут перспективы в карьеру и новые возможности. Однако астрологи предупредили, что может возникнуть чувство эмоционального истощения, поэтому свои возможности в работе вы можете и не заметить. Так как сил мало, двигаться уверенно дальше не получается. Усталость отразится на настроении, что приведет к конфликтам. Звезды советуют поразмышлять над своими ценностями, особенно с точки зрения вашего видения будущего.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Козерог

«Сделайте глубокий вдох и принимайте важное решение. Дальше откладывать некуда. Вам надо честно поговорить с партнером и решить давно беспокоящие вас вопросы. Отношения наладятся, если вы готовы идти на компромисс и навстречу друг другу», — приводит источник советы астрологов.

Также 20 апреля случится полное солнечное затмение, которое положит начало трансформации и обновлению. Есть шанс, что в течение следующих шести месяцев это даст свои плоды. В карьере все может пойти совсем не так, как вы планировали. Настанет период финансовой нестабильности.