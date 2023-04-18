Чем намочить капроновые колготки, чтобы они стали прочнее — прослужат в два раза дольше

Срок службы капроновых колготок обычно намного меньше, чем нам хотелось бы. Это связано с тем, что в чулочных изделиях используется очень тонкая синтетическая нить. Одно неосторожное движение — и все, новые колготки можно выбрасывать. Особенно обидно бывает, когда подобная неприятность случается в самый неподходящий момент.

Если вы уже устали тратиться на новые чулки и присматриваете им на смену более крепкие брюки. Подождите, на самом деле есть действенный способ сделать капрон более надежным. Этим приемом пользовались еще наши бабушки. Говорят, что после такой обработки колготки становятся минимум вдвое прочнее.