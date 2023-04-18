Положите обычный мел в платяной шкаф: избавит от массы проблем — так делают опытные хозяйки

Опытные хозяйки знают, что в борьбе с сыростью и появлением плесени обычный мелок, которым дети любят рисовать на асфальте, — настоящее спасение.

Если вы хотите раз и навсегда избавиться от неприятного запаха сырости в шкафу, где храните одежду, просто положите туда мел.

Он отлично впитывает влагу и не позволит распространиться в шкафу сырости и плесени.

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