Положите обычный мел в платяной шкаф: избавит от массы проблем — так делают опытные хозяйки

Опытные хозяйки знают, что в борьбе с сыростью и появлением плесени обычный мелок, которым дети любят рисовать на асфальте, — настоящее спасение.
Если вы хотите раз и навсегда избавиться от неприятного запаха сырости в шкафу, где храните одежду, просто положите туда мел.
Он отлично впитывает влагу и не позволит распространиться в шкафу сырости и плесени.
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Кусочек мела нужно поместить в мешочек из ткани или же в тонкий носок. Помимо полок, мел можно закрепить на вешалке с верхней одеждой.
По материалам belnovosti.by