Редиска будет отменной — крупной, сочной, ядреной: что нужно учесть при посадке

Чтобы вырастить качественную редиску, нужно соблюдать несколько простых правил. О них рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Очень важен температурный режим. Сажать редиску можно, когда дневные температуры воздуха составляют от 18 градусов тепла, а ночные — 10. В противном случае плоды редиса будут вытягиваться и терять свои органолептические свойства.

Важна и температура почвы — прогрев должен быть не ниже 12 градусов.

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