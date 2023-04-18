Как навсегда прогнать голубей с вашего балкона — больше ни один не прилетит

Если ваш балкон чем-то приглянулся голубям, а вы этому совсем не рады, есть парочка эффективных и не особо затратных способов прогнать птиц с насиженного места навсегда.

Голуби, как и другие пернатые, опасаются ослепляющих бликов. Поэтому, как вариант, на балконе можно повесить самодельные гирлянды из CD-дисков или наклеить на стены кусочки фольги.

Также назойливые птицы не любят шелестящих звуков — прицепите к перилам несколько воздушных шаров, и ни один незваный гость даже не подумает приземлиться на вашей территории.

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Источник: balkon4life.ru