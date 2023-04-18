Звезды сулят решение проблем: два знака зодиака, которых ждет финансовый успех в мае 2023 года

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Водолеям можно не волноваться. В мае их заработки будут стабильны. Отмечается, что решить финансовые задачи им помогут, скорее всего, женщины. Во второй половине мая выпадет шанс разобраться с недвижимостью и даже закрыть кредиты.

Также месяц будет очень удачным для Рыб. Особенно в том случае, если работа связана с предпринимательством. Представители этого знака зодиака могут смело назначать переговоры, так как пройдут удачно.