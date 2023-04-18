Рублю скажем «прощай»: в России вводятся новые деньги — Центробанк объявил о готовности уже в апреле

В России будет введен в обращение новый рубль — цифровой. Произойдет это событие уже в апреле. Пока только в рамках пилотного проекта.
Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор уже готов к запуску процесса.
Пока цифровыми рублями смогут распоряжаться участники только пилотного проекта, но со временем, судя по всему, бумажному рублю скажут «прощай» и остальные россияне.
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«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После «пилота» мы сможем предложить цифровой рубль всем», — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По материалам РИА Новости