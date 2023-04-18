Лучше присядьте: объявлен курс доллара на 21 апреля — рубль отыграется

Российский рубль начал укрепление после долгого падения. Эксперты утверждают, что пока так и продолжится, нашей валюте надо отыграться.

До конца недели, по словам аналитиков, доллар будет падать. В пятницу, 21 апреля, «американец» может просесть до 80 рублей.

Все дело в том, что в США растет инфляция. И ФРС нужно повышать ключевую ставку для поддержания экономики. Вполне вероятно, что весеннее укрепление доллара — это краткосрочное явление.

Пока же доллар стоит 81,63 рубля, евро — 89,66.

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