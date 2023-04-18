Чем натереть зеркало в ванной комнате, чтобы оно не запотевало — нужна всего одна обработка

Зеркало в ванной комнате — больная мозоль всех хозяек. Вода моментально оседает на глянцевую поверхность. Поэтому после каждого приема душа, вместо того чтобы расслабиться и отдохнуть, приходится хвататься за ненавистную тряпку.

Если вы тоже не можете смириться с этой досадной проблемой и находитесь в вечном поиске новых средств, то попробуйте воспользоваться народной мудростью. Ведь над этим вопросом задумывались еще наши бабушки, и, говорят, им удалось победить конденсат с помощью обычного кускового мыла.

Инструкция простая: возьмите новый брусок мыла и натрите им сухую чистую поверхность зеркала. Затем как следует отполируйте стекло тряпочкой из микрофибры. Это не так просто, но результат того стоит: пока на зеркале будет невидимая мыльная пленка, на нем не задержится ни одна капля воды.

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Источник: ogorod.video