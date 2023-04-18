Муравьи навсегда уйдут с вашего участка — просто разведите копеечный раствор

Если вашу дачу заполонили муравьи, то от них надо избавляться. Дело в том, что эти насекомые разводят тлю. А она уже объедает растения, которые приносят вам плоды.

По мнению дачников, лучшее средство для борьбы с муравьями — это приманка с борной кислотой.

Возьмите один вареный картофель, смешайте с 20 граммами кислоты и скатайте шарики. Разложите их возле муравейника.

Муравьи также боятся резких запахов. Поэтому посадите на участке ароматные травы: анис, душицу, мяту, укроп и так далее.

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