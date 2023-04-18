Произошло пасхальное чудо: семья Костомарова сделала громкое заявление

На вторник, 18 апреля, Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации московской «Коммунарки», однако чувствует себя спортсмен намного лучше.

К счастью, врачам удалось остановить некроз, который разрушал организм фигуриста. Пасху Костомаров провел вместе со своей семьей.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал источник.

Роману предстоит пережить еще процедуры протезирования. Но это уже мелочи по сравнению с тем, какие задачи перед ним стояли изначально.

Семья Костомарова официально заявила, что Роман не хочет, чтобы люди знали о его реальном состоянии.

«Сейчас он попросил тишины», – отметили близкие спортсмена.

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