Извержения вулканов и неурожай: астролог Зараев раскрыл, как на Россию повлияет коридор затмений

«На Россию и россиян не столько период ретроградного движения Меркурия влияет, сколько коридор затмений с 20 апреля по 5 мая, когда будет и полнолуние, и затмение луны. Это полнолуние будет в 23 часа по московскому времени. Взойдет красноватая луна. Примерно такое же было состояние 26 апреля 1986 года — когда случилась катастрофа в Чернобыле. Такие события как коридор затмений затрагивает многие страны», – поделился эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Зараева, будет сформирована программа, которая связана с конфликтом. В период с весны до осени ситуация может сдвинутся к его завершению. Многие отношения и со внешним миром также могут подойти к концу. По словам астролога, в этот период могут случится извержения вулканов. Он отметил, что ситуация и с землетрясениями в Турции может повторится.

«Это связано с приливным гравитационным влиянием планет, так называемый, парад планет. Когда тяжелые планеты Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн собираются в одном сегменте и вместе заставляют не только меняться в плане межэтнических отношений или внешнеполитических событий, но и динамику внутри планеты. Например, недавно проснулся вулкан на Камчатке и засыпал большую площадь пеплом», — пояснил эксперт, пишет ФАН.

Также он добавил, что погода, как в России, так в мире, этим летом будет холодной, поэтому хорошего урожая в нашей стране скорее всего не будет.