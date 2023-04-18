Щепотка редиса и вы вырастите шикарную морковь - хитрый трюк

Опытные садоводы знают, что рекордный урожай моркови можно вырастить без единого добавления удобрения.

Перед посадкой корнеплода, замочите его семена на сутки. Затем несколько раз смените воду, высушите и сажайте на даче.

И для того, чтобы плоды быстро не забили сорняки, в борозду вместе с семенами опустите щепотку редиса.

Также имейте ввиду, что морковь лучше всего растет на тех грядках, где раньше росли картофель, капуста, кабачки и зеленые овощи.

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