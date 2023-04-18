Щепотка редиса и вы вырастите шикарную морковь - хитрый трюк

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Урожай будет на удивление вкусным.

Опытные садоводы знают, что рекордный урожай моркови можно вырастить без единого добавления удобрения.

Перед посадкой корнеплода, замочите его семена на сутки. Затем несколько раз смените воду, высушите и сажайте на даче.

И для того, чтобы плоды быстро не забили сорняки, в борозду вместе с семенами опустите щепотку редиса.

Также имейте ввиду, что морковь лучше всего растет на тех грядках, где раньше росли картофель, капуста, кабачки и зеленые овощи.

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