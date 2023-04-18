Борщевик больше не будет расти: просто рассыпьте это копеечное средство

От борщевика надо избавляться, так как это растение может серьезно навредить здоровью. И делать это лучше на ранних этапах - весной, пока сорняк не разросся и не посеял семена вокруг себя.

Существует много химических средств для борьбы с растением, но тогда есть опасность навредить нужным растениям. Лучше всего с задачей справится обычная поваренная соль, которая есть на кухне у каждой хозяйки.

Рассыпьте у корня борщевика соль и немного разрыхлите почву. В итоге корень погибнет, а вместе с ним и все растение.

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