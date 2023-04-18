Как избавиться от запаха табачного дыма в квартире за 20 минут

Если вы по какой-то причине оказались в прокуренном помещении, постарайтесь как можно скорее избавиться от въедливого запаха. Ведь табачный дым не только дурно пахнет, но еще и очень вреден для здоровья человека.
В борьбе с неприятным запахом сигарет вам помогут обычные банные полотенца и холодная вода. Просто намочите полотенца, немного отожмите, разложите их по всей квартире и откройте окна.
Свежий воздух и влажность быстро справятся с нежелательным запахом. Погуляйте 20 минут. А когда вернетесь, немедленно соберите махровые изделия и отправьте их в стирку, так как после этой процедуры они насквозь провоняют табаком.
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Источник: ogorod.video