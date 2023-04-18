Как усмирить «прыгающую» стиральную машину: станет отжимать почти беззвучно

Если ваша стиральная машина «скачет» по ванной комнате всякий раз, как начинает отжимать белье — это вовсе не норма. Скорее всего, вы что-то делаете не так.

Самая распространенная ошибка — это неправильная загрузка белья. Вы либо перегружаете барабан, либо запихиваете вещи одним большим комом.

В первом случае ориентируйтесь на рекомендации производителя: не старайтесь постирать все сразу, а четко соблюдайте ограничения по весу. Во втором случае старайтесь сначала положить в барабан самые тяжелые вещи, а мелочевку распределяйте по краям. Нагрузка станет равномерной и машинка перестанет трястись.

Если эти советы не помогли, то проверьте, возможно, не были удалены транспортировочные болты. Обычно их извлекают еще при установке машины, но всегда есть вероятность, что мастер поспешил и забыл об этой важной детали.

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Источник: ogorod.vi