Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу с натуральным мясом: по ГОСТу, без консервантов

Эксперты Роскачества назвали одну из лучших марок «Докторской» колбасы — продукция соответствует ГОСТу, в составе натуральное мясо. Эту колбасу можно купить в любом магазине по приемлемой цене.

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Всего Роскачество проверило около 40 торговых марок колбас. Как выяснилось в ходе экспертизы, ряд образцов проходят проверку уже не в первый раз. Эксперты ведомства также учитывали оценку потребителей.

По итогам одной из лучших была признана докторская колбаса торговой марки «Балахоновский Мясокомбинат». Этот продукт совершенно безопасен. В составе этой колбасы достаточное количество влаги, белков и жиров. Продукция не содержит красителей и консервантов. Содержание фосфатов также не превышает норму. Это значит, что производитель не пытался сэкономить на сырье. Колбаса отвечает стандартам качества, она хорошо проварена.

По материалам «А теперь внимание!»