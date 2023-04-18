Названы лучшие белорусские кремы без парабенов: дешевенькие — состав не уступает люксу

Женщины 40+ отдают предпочтение косметическим средствам с натуральным составом. Эксперты «МаркиКачества» поделились рейтингом, оценив белорусский бренд, который производит кремы для кожи. В лидерах марка, продукция которой включает в состав природные ингредиенты. Сам крем сравнительно бюджетный, но не уступает люксовым брендам.

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Белорусская линия косметики Liv Delano была названа лучшей за состав и эффективность, которую отметили пользователи. Исследование показало, что в этой продукции нет парабенов и минеральных масел.

Кроме того, кремы и другие продукты марки обладают бюджетной категорией стоимости, что крайне важно для покупателей.

По материалам rsute.ru