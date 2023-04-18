Как приготовить настоящий узбекский плов — секрет раскрыт: рис нужно обжаривать

Если вы давно мечтаете приготовить плов, как в узбекских заведениях, то этот рецепт вам идеально подойдет: блюдо получится не хуже, чем в лучших ресторанах Ташкента. Главный секрет в том, что все составляющие берутся в равном количестве, а рис обязательно обжаривают.

Ингредиенты: 400 г длиннозерного риса, 400 г баранины или говядины, 400 г моркови, 400 г репчатого лука, немного подсолнечного масла, щепотка зиры, соль и перец по вкусу.

Обжарьте в казане нарезанную баранину, затем отправьте к ней рубленый лук, измельченную морковь и соль. Добавьте немного воды, накройте емкость крышкой и тушите мясо с овощами почти до полной готовности.

Пока содержимое казана тушится, пересыпьте рис в свободную сковороду, полейте его маслом и обжарьте на среднем огне.

Достаньте мясо из овощей и уберите в сторону. Переместите рис в казан, добавьте специи, налейте воды (она должна быть выше крупы на 2 см.) и томите на среднем огне, пока жидкость не испарится. Затем верните мясо и держите блюдо на слабом огне еще 8-9 минут.

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Источник: ogorod.video