Названы лучшие женские духи - мужчины летят как пчелы на мед

Парфюмеры утверждают, что самым удачным женским ароматом, который притягивает мужчин как магнит, - фруктовый. Считается, что мимо такой дамы противоположный пол не в силах просто пройти мимо.

Первое место в рейтинге заняли духи Taj Sunset, Escada с тропическим шлейфом. На втором месте оказались Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain с ароматом сада после дождя.

«Бронзовая медаль» ушла парфюму Eau d’Hadrien, Annick Goutal, который пахнет лимоном.

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