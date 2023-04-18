Какие кошки считаются самыми умными - только разговаривать не умеют

Коты, конечно, не собаки, они не умеют так соображать, выполнять команды, прислуживать. Но умные среди пушистиков есть, вы не думайте.

Например, сиамские кошки считаются не просто умными, но и любознательными. Дрессировке они поддаются, но для этого вам нужно втереться им в доверие.

Шотландские вислоухие кошки очень любят людей и могут с вами даже смотреть телевизор.

А бирманская кошка с легкостью улавливает настроение хозяина и старается его развеселить, если человек находится в стрессе.

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