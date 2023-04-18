Названы лучшие женские духи: стойкие, шлейф на 12 часов — мужчины шеи себе свернут

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Всего в рейтинге указали топ-3 лучших женских повседневных духов с фруктовыми нотками. Такой парфюм актуален всегда, но весной особенно, за счет свежести и тонких ноток.

Золото рейтинга досталось марке Taj Sunset, Escada с чувственным тропическим шлейфом. Серебро у парфюма Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain с ароматом сада после дождя, а бронзу получили духи Eau d’Hadrien, Annick Goutal — с нотками свежего лимона.

По материалам samyiluchshiy.ru.