Названы лучшие женские духи: стойкие, шлейф на 12 часов — мужчины шеи себе свернут

Эксперты в бьюти-сфере составили рейтинг лучших весенних духов для женщин. Эти фруктовые нотки никого не оставят равнодушными — мужчины свернут себе шеи, озираясь в поисках той самой нимфы. Из достоинств этого парфюма — стойкий аромат, один пшик и шлейф на 12 часов.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Всего в рейтинге указали топ-3 лучших женских повседневных духов с фруктовыми нотками. Такой парфюм актуален всегда, но весной особенно, за счет свежести и тонких ноток.
Золото рейтинга досталось марке Taj Sunset, Escada с чувственным тропическим шлейфом. Серебро у парфюма Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain с ароматом сада после дождя, а бронзу получили духи Eau d’Hadrien, Annick Goutal — с нотками свежего лимона.
По материалам samyiluchshiy.ru.