Посадите эти растения рядом с картошкой - соседи обзавидуются урожаю

Большинство дачников выращивают картошку на своем участке. Однако при посадке этого корнеплода есть нюансы, о которых важно знать, если вы не хотите зря потратить силы.

Чтобы быстро снабдить почву полезными веществами, между рядов картошки сажают горох, бобы, а также кустовую фасоль. Таким образом, вы напитаете почву азотом.