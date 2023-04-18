Посадите эти растения рядом с картошкой - соседи обзавидуются урожаю

Большинство дачников выращивают картошку на своем участке. Однако при посадке этого корнеплода есть нюансы, о которых важно знать, если вы не хотите зря потратить силы.
Чтобы быстро снабдить почву полезными веществами, между рядов картошки сажают горох, бобы, а также кустовую фасоль. Таким образом, вы напитаете почву азотом.
А полезные травы, например, горчица, базилик и мелиса рядом с картошкой отпугнут от нее колорадского жука, проволочника и других вредителей.
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