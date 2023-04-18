Как быстро разморозить мясо без микроволновки: помогут две ложки сахара

Время поджимает, а мясо все еще твердое, как камень — такая ситуация знакома многим хозяйкам. И если поблизости нет микроволновки, то ждать пока оно растает естественным образом, можно часами. Но не спешите отменять званый ужин, ведь есть отличный народный рецепт, который поможет решить проблему всего за 7 минут.

Вам потребуются две столовых ложки сахарного песка и большая миска с теплой водой. Размешайте сахар в воде, поместите в раствор замороженный кусок и подождите. Ровно через 7 минут мясо станет мягким и вы сможете приступить к готовке.